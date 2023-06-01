◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝阪神・藤川球児監督が、監督通算１００勝にも“無関心”を強調した。現在１５９試合で指揮を執っており、４連勝で節目に達すれば１６３試合の伊原春樹（西武）に並ぶ歴代３位タイのスピードだが「それより今日（１５日）何を食べに行こうかな」と笑顔でスルーした。左手首の関節炎から１４日の２軍戦で復帰したドラフト１位・立石に話題が及ぶと「これも不思議