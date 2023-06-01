◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止阪神・佐藤輝明内野手（２７）が１５日、３年ぶりの“マー君撃ち”を誓った。巨人戦（甲子園）が今季初めて雨天中止となり、先発予定だった田中将が１６日の同戦にスライド登板する。楽天時代の右腕に対して通算９打数４安打の打率４割４分４厘、１本塁打の主砲は「しっかりと準備して頑張ります」と甲子園の室内練習場で牙を研いだ。開幕から全１６試合に「４番