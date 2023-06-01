Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、クラブ創設３０周年を迎えた。１９９６年から積み重ねた歴史を祝すイベントを、クラブは様々な形で用意している。その目玉として、元日本代表ＭＦでクラブのＯＢでもありアンバサダーを務める小野伸二氏（４６）が北海道内でサッカー教室を実施する。詳細は１６日の午前１１時、クラブから公式ホームページ内で発表される予定。２０２３年の現役引退後、サッカーの普及へ精力的な活動を続