◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止雨天中止となったが、阪神・森下翔太外野手は「何も変わらないです。１ミリも変わらない」と集中し、室内で練習に励んだ。打率３割２厘、リーグトップの６本塁打。開幕から好スタートを切っているが、物足りない部分を問われると「全部です。全然、全然（満足していない）。もっと打てる打席もありますし」と真剣な表情で語った。スライドで１６日の先発が決まっ