◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止先発予定だった阪神のイーストン・ルーカス投手は１６日にスライド登板することが決まった。「ほとんど影響はない。１日休めたし、何よりも雨の中で投げなくていいから、ありがたい」と笑顔。巨人打線に対し「昨日の試合を見ても、バットに当ててくるというか、簡単にアウトになってくれない打者が多い。それでも、どんどんストライクゾーンで攻めていきたい」と気