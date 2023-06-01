女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）がダブル主演するフジテレビの連続ドラマ「share（シェア）」（月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）が、20日から放送される。18歳の女子高生日下はる（秋田）は、バイト先の客の藤原理央（池田）が気になり、彼が住むシェアハウスに住みたいと告げる。ゲイの理央は「男として好きにならないでね」と条件付きで同居を快諾。はるは理央の隣にいるため思いを隠すと決意する。秋田と池田に聞い