日本サッカー協会は15日、6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表メンバーの発表会見を5月15日午後2時から都内で行うと正式発表した。Jリーグが93年5月15日に開幕したことから「5・15」は日本サッカー界にとって特別な日。日本代表は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに