スノーボード男子ハーフパイプで、22年北京五輪王者の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が15日、東京都内で開かれた自身のドキュメンタリー映像発表イベントに出席した。去就について「新たな自分と出会うため、挑戦する時間は限られている。今までのように（五輪を）目指すのもありだし、新たなチャレンジを見つけるのも面白い。まとまり切っていない」と悩める胸中を明かした。1月中旬のW杯で複数箇所を骨折する大ケガを負