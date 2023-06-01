衝撃の結果と言えるかもしれない。ブラジルの大手メディア『Globo』が、北中米ワールドカップのシミュレーションを実施した。日本代表はグループを突破したものの、ラウンド32でモロッコに敗戦。決勝トーナメントでの初勝利はまたもお預けという結末となった。興味深いのは、ボスニア・ヘルツェゴビナに勝ってラウンド16に駒を進めた韓国代表もモロッコに敗れるというシナリオだ。この記事を受けて、韓国メディア『スポ