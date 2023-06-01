６月開幕の北中米ワールドカップ。日本が入ったグループFは、オランダ、スウェーデン、チュニジアと同居する“死の組”だ。実際、いずれも一筋縄ではいかない難敵が揃った。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏がなかでも警戒しているのがスウェーデンだ。「オランダよりもスウェーデンのほうが強いのではないか」そう言い切る背景には、前線の圧倒的な破壊力がある。ヴィクトル・ヨケレス、アレクサンデル・イサクといったワ