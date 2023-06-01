札幌・西警察署は2026年4月15日、赤井川村に住む台湾国籍の男（32）を道路交通法違反（速度超過）の疑いで現行犯逮捕しました。男は4月15日午後3時すぎ、札幌市西区発寒10条12丁目付近の市道で、法定速度を19キロ上回る、時速59キロで乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、警察官が現場付近で速度違反の取り締まりを行っていたところ、男の運転する車の速度超過を検知したということです。男は運転免許証など