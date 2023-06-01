日本バレーボール協会は15日、今季の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。忠願寺莉桜（東九州龍谷3年）、山下裕子（共栄学園3年）、大雲舞子（八王子実践2年）、小林天音（下北沢成徳2年）と現役高校生から異例となる一挙4人が初選出。特にアウトサイドヒッターの忠願寺は長身1メートル82の左利きで強烈なスパイクが武器。大分・稙田南中時代から世代別代表で得点源を担っており、元Vリーガーの貴博さんを父に持つなどス