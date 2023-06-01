◇国際親善試合日本1―0米国（2026年4月14日米シアトル）FIFAランキング5位の女子日本代表「なでしこジャパン」は14日、米シアトルで同2位の米国代表との国際親善試合3連戦の第2戦に臨み、1―0で競り勝った。前半27分にMF浜野まいか（21）が決勝ゴールを挙げた。日本の米国撃破は通算43度目の対戦で3度目。狩野倫久監督代行（49）の下で、ニルス・ニールセン前監督（54）の退任後の初勝利を挙げた。なでしこが再出発の1