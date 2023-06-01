NY株式15日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均48498.38（-37.61-0.08%） ナスダック23974.70（+335.62+1.42%） CME日経平均先物58545（大証終比：+185+0.32%） 欧州株式15日終値 英FT100 10559.58（-49.48-0.47%） 独DAX 24066.70（+22.48+0.09%） 仏CAC40 8274.57（-53.29-0.64%） 米国債利回り 2年債 3.761（+0.017） 10年債 4.276（+0.028） 30年債 4.886