きょうもポンドドルは買いが優勢となっており、１．３５ドル台後半に上昇しており、小幅ながらも本日で８日続伸。ポンド円も上値追いが続き、２１５円台後半と２００８年以来の歴史的な高値を更新している。 米国とイランの協議への期待からドル安が優勢となっていることも去ることながら、英中銀の利上げ期待の高まりもポンドドルを支えている。ただ、投資家が織り込んでいる英中銀の利上げ予想は過度に見えるとの指摘も一