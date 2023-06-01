ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５９円ちょうど付近での推移。基本的に週初からの流れに変化はなく、米国とイランの交渉継続への期待感が広がっている。ドル円は、１６０円からは一旦離れているものの、下押しする動きまではまだ見られず、上値期待は温存されている。交渉が進展しイラン情勢が緩和されたとしても、高水準の原油価格が当面続くとの見方から、円売り圧力もしばらく続くとの見方も根強い。 ワシントンを訪問