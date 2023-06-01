FC東京に頼れる男が帰ってきた。3月の練習中に負った左ハムストリング肉離れで離脱していた、DF森重が約1カ月半ぶりにチームの全体練習に合流した。この日、予定されていた全メニューをフルで消化。ここからショルツ、稲村、大森らとハイレベルな定位置争いを繰り広げていく。「個人的にはヒリヒリする環境を求めていた。そこで自分がパワーを発揮しなければいけない」と競争を歓迎した。