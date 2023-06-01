札幌市白石区菊水3条1丁目付近の豊平川で2026年4月15日、女性の遺体が見つかりました。現場は「一条大橋」の下流側で、午後3時50分ごろ、河川敷を散歩していた女性から「人のようなものが浮いている」と110番通報がありました。消防が出動し、通報からおよそ20分後に川の右岸側に浮いていた女性を救助しましたが、その場で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、女性は40代くらいとみられ、ピンク色の衣服を着た状態だっ