ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」が5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。6戦3勝、オール3連対と安定した走りが光る石野が予選をトップで通過した。伸びには納得していないものの、出足中心に軽快な動きを見せているだけに先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して1M先制を果たして、ポールポジションをゲットする。対抗はレース足抜群の岩瀬。2コースから鋭い差しハンドルを入れて迫る。吉田は豪快