恋愛するなら、やっぱり幸せになれる男性を選びたいもの。でも見た目やときめきだけで選んでしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」なんてこともあるでしょう。そこで今回は、“最高の彼氏”を見抜くチェックリストを紹介します。将来のことを真剣に考えてるか？最高の彼氏になる男性は、自分の将来についてきちんと考えています。「なんとなく今が楽しければいい」ではなく、５年後、10年後の自分をイメージして行動している