「仕事が入って…」「ちょっと予定が変わって…」のように予定変更やドタキャンは、誰にでも起こるもの。でも、男性にとって本命かどうかは、その“後の対応”にしっかり表れます。キャンセルで“終わらせない”男性は本命相手には、「悪い！また今度ね」で終わらせません。その場で代わりの日程を提案したり、「いつなら大丈夫？」と具体的に動こうとするものです。関係を続ける前提があるからこそ、そのままにしないでしょう。“