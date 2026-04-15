見た目がタイプの男性とお付き合いしたいからと、男性の欠点や短所を見過ごしていませんか？でも、その欠点や短所がいずれ破局の原因となることも。そこで今回は「彼氏にしてはいけない男性」の特徴を紹介します。｜自分中心の考え方しかしない彼氏にしてはいけないのが、何をするにも自分中心の考え方しかしない男性です。自分を大切にするあまり、彼女のことをないがしろにすることがほとんどで、平気で約束をドタキャンしたり、