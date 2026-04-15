男性が会いたいときに呼ばれる。でも、自分から会いたいと言うと、うまくはぐらかされる関係に違和感を抱えたことはありませんか？同じ不倫関係でも、“都合のいい関係”で終わる人と、そうならない人がいるもの。その違いは、ほんの少しの積み重ねで生まれています。自分の気持ちを後回しにしてしまう男性に合わせたほうがうまくいく。そう思って、自分の希望や違和感を飲み込んでいないでしょうか？断れない、嫌と言えない。その