体重は少し落ちたのに、お腹まわりだけ変わらないと感じていませんか？40代以降は、脂肪のつき方だけでなく“動きの偏り”によっても体型に差が出やすくなります。特にお腹は、日常動作では十分に使われにくい部位だからです。“前後の動き”だけではお腹に効きにくい歩く、立つといった動きは前後の動きが中心。そのため、お腹の横や奥にある筋肉は、意識しない限りほとんど使われません。その結果、運動しているつもりでも、お腹