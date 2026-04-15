「良好な関係を築けているはずなのに、なぜか結婚の話には進まない」という状態に悩まされていませんか？恋愛としては順調に見えても、その先につながるかどうかには、見えにくい違いがあります。“将来の話の扱い方”が違う結婚につながる人は、将来の話を特別なものにしすぎません。重くならない形で、自然に会話の中に織り込んでいます。一方で、タイミングを気にしすぎて一切触れなかったり、急に深い話をしようとすると、距離