現地４月15日開催のチャンピオンズリーグ準々決勝・第２レグで、日本代表DF伊藤洋輝を擁するバイエルンは、レアル・マドリーとホームで対戦している。この大一番の１時間前、スターティングメンバーが発表され、11日のザンクトパウリ戦で左足のふくらはぎあたりを気にしてピッチに座り込んでしまい。67分に途中交代となった伊藤が無事にベンチ入りを果たした。深刻な怪我には見えなかったが、これまで故障が多かっただけに、