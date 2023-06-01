ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）が、ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」新ＴＶＣＭ『瞬間爽快感』篇（２１日から放送）に出演することが１５日、分かった。新ＣＭは「クーリッシュ」を飲むと体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その気分のまま高速で走り抜け、最後は南極までたどり着いてしまうというファンタジーな内容だ。撮影現場では臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するため、ワイヤアクションに初挑戦。計２４回も