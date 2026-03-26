【モデルプレス＝2026/04/16】マクドナルドは『トクニナルド』キャンペーンの第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定で人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円お得な特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを実施。「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションも行われる。【写真】マック、人気キャラ描かれた「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ◆