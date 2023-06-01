新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機＝2月フル出力で試運転中の東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県、出力135万6千キロワット）は16日午後にも営業運転を始める。東電が同日、最終チェックに当たる総合負荷性能検査を行い、原子力規制委員会が結果に問題がないと判断すれば、使用前確認証が即日交付されて営業運転に移行する。東電の原発の営業運転は6号機が定期検査入りする直前の2012年3月下旬以来14年ぶりになる。福島第1原発