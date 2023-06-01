「&TEAM」が15日、今月21日に発売する3rd EP『We on Fire』リリースを記念したイベント、「&TEAM 3rd EP SHOWCASE『We on Fire』」に登壇しました。 【写真を見る】【 &TEAM 】6カ月ぶりリリースに合わせEJ気合いの炎カラーヘア制作合間にメンバー同士でサッカー練習同グループは、去年4月にリリースしたシングル曲「Go in Blind(月狼)」で初のミリオン認定を獲得。その後に発売した1st Mini Album「Back t