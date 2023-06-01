ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）が出演するロッテ「クーリッシュ」の新テレビＣＭが、２１日から全国でオンエアされる。新ＣＭは、同商品の爽快感がジェシーの全身を駆け巡り、勢い余って南極にたどり着いてしまうというストーリー。ワイヤアクションにも挑戦し「２４回も（ワイヤにつられ）ダッシュした。ランニングマシンに乗っている感覚で走りました」と爽やかに振り返った。