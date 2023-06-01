俳優の上坂樹里が、スタイルエディトリアルブランド『niko and ...（ニコアンド）』の新CMキャラクターに就任することが16日、発表された。インタビューでは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛とともにW主演を務める上坂が、今年の目標や今熱く打ち込んでいることを語った。【動画】今年の目標を直筆で発表！上坂樹里のインタビュー映像も公開「素敵な出会いは新しいものだけでなく、身近なものにも隠れてい