6人組グループ・SixTONESのジェシーが、21日からオンエアが始まるロッテ「クーリッシュ」新テレビCM『瞬間爽快感』篇に出演する。「クーリッシュ」をなぞらえた高難易度早口言葉に挑戦した。また、オンエアに先駆け、インタビューが公開された。【写真】躍動感がすごい！クーリッシュを飲みながらダッシュするジェシージェシーは昨年から同商品のCMに起用されている。新CMではジェシーが同商品を飲むと、体全体に一瞬で爽快感