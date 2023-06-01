SixTONESジェシー（29）が、21日から全国放送されるロッテ「クーリッシュ」新テレビCMに出演する。走るワイヤアクションに初挑戦し、CM内では爆走姿で爽快感を表現している。およそ24回、ワイヤアクションでの演技にトライし「トレーニングが好きなので、ランニングマシンに乗っている感覚で走らせていただきました」と果敢に挑戦した。CM内容にちなみ、気分爽快となった出来事についても明かした。CM撮影前日の出来事として「千葉