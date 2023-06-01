アメリカ軍はイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、新たに3隻の商船が指示に従って、イラン側に引き返したと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は15日、イランの港湾への船の出入りの封鎖措置について、開始から48時間で封鎖を突破した船はないと発表しました。新たにイランを出航した商船3隻がアメリカ軍の指示に従って、引き返したとしています。封鎖措置をめぐっては、アメリカ軍が1万人以上の兵士と12