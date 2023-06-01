河島英五さんの長男翔馬さん＝2日、奈良市切ないメロディーが心に響く「酒と泪と男と女」などの歌で知られるシンガー・ソングライター河島英五さんが亡くなって16日で25年。家族が奈良市で営むカフェには英五さん愛用のギターや衣装、バイクが飾られ、心の交流を大切にしたという英五さんやその世界観を愛するファンや国内外の観光客が訪れる。東大寺近くにあるカフェの壁には英五さん作のラクダの絵も展示する。オーナーで長