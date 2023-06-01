NY株式15日（NY時間14:09）（日本時間03:09） ダウ平均48408.00（-127.99-0.26%） ナスダック23894.11（+255.03+1.08%） CME日経平均先物58405（大証終比：+45+0.08%） 欧州株式15日終値 英FT100 10559.58（-49.48-0.47%） 独DAX 24066.70（+22.48+0.09%） 仏CAC40 8274.57（-53.29-0.64%） 米国債利回り 2年債 3.768（+0.023） 10年債 4.285（+0.038） 30年債 4.896