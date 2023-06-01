[4.15 欧州CL準々決勝第2戦](アリアンツ・アレーナ)※28:00開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 4 ヨナタン・ターDF 27 コンラッド・ライマーDF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 7 セルジュ・ニャブリMF 14 ルイス・ディアスMF 17 マイケル・オリーズMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 9 ハリー・ケイン控えGK 37 L. PrescottGK 40 ヨナス・ウルビッヒ