熊本、大分両県で災害関連死を含め計278人が犠牲となった2016年の熊本地震は16日、2度目の激震「本震」から10年となった。発生時刻の午前1時25分、崩落した熊本県南阿蘇村の阿蘇大橋付近では遺族らが祈りをささげた。熊本市の熊本城ホールでは、県と県内市町村が合同で追悼式を開く。災害の教訓を忘れず、地域コミュニティー再生など被災地の復興を目指すことを誓う。犠牲者の約8割に当たる223人は避難生活のストレスなどによ