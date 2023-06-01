【ワシントン＝折田唯】訪米中の片山財務相が１５日、ベッセント米財務長官との会談前に米ワシントンで記者団の取材に応じた。片山氏は中東情勢について議論するとし、「（原油市場の沈静化は）必ずやらなければならない。１か国だけではできないので、真摯に努力する」と述べた。片山氏は、先進７か国（Ｇ７）や主要２０か国・地域（Ｇ２０）の財務相・中央銀行総裁会議などに出席するために訪米中で、一連の会議に先立ちベッ