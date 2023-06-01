アメリカとイランの停戦期間が来週に迫るなか、両国が2週間の延長を検討していると報道されました。ブルームバーグ通信が15日、関係者の話として伝えたもので、両国は来週21日までとなっている停戦の期限について2週間延長し、和平合意に向けた交渉期間を確保することを検討しているということです。また、交渉の仲介国は、▼イランの濃縮ウランや、▼ホルムズ海峡など、対立している争点について、「技術的な協議」の設定を試みて