カジュアルなパンツはラクだけれど、ラフになりすぎるのは避けたい――。そんな40・50代にちょうどいい選択肢としておすすめなのが、【ハニーズ】の一部店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のパンツです。きれいめな印象をキープしながら、オンオフ問わず取り入れやすそうなバランスが魅力。今回は、上品さと着回しやすさを兼ね備えた「きれいめパンツ」を紹介します。 すっ