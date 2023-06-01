アメリカのトランプ大統領は、FRB=連邦準備制度理事会のパウエル議長が5月15日の議長任期終了後に職にとどまった場合、「解任するしかない」と主張しました。司会者「パウエル議長は職に留まると発言しましたが…」アメリカトランプ大統領「彼が期限までに退任しないなら、解任するしかない。私は彼を解任したいと思っていたが、物議を醸すのは嫌いなので、解任を控えてきた」トランプ大統領は15日に放送された「FOXビジネス」の