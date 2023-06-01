トルコ南部の中学校で男が銃を乱射し、生徒8人と教師1人が死亡しました。容疑者の男はこの学校に通う生徒とみられていて、犯行後に自殺したということです。トルコ南部の中学校で15日、男が教室で銃を乱射し生徒8人と教師1人が死亡、13人が負傷し、うち6人が重傷だと地元メディアが伝えました。容疑者の男はこの学校に通う生徒とみられていて、犯行後に現場で自殺したということです。男の父親は元警察官で、父親の銃などをリュッ