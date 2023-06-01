京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、京都府警は１６日午前０時３２分、父親の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。逮捕容疑は３月２３日朝から今月１３日午後４時４５分ごろまでの間に、京都府南丹市園部町の山林などに結希さんの遺体を運び隠匿し、遺棄した疑い。警察の調べに安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と供述しているという。事件は最悪の結末を迎え