アメリカ国防総省が、イランの港湾への船の出入りの封鎖措置を強化するため、原子力空母などの数千人規模のアメリカ軍部隊を中東に追加派遣すると報じられました。ワシントン・ポストは15日、アメリカ政府関係者の話として、国防総省が数日以内に、およそ6000人の兵士が乗艦する原子力空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」と、空母打撃群に所属する数隻の艦艇を中東地域に追加派遣すると報じました。来週21日の停戦合意の期限までに中