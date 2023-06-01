「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（２７）はロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、八回途中４安打１失点。３勝目は手にできなかったが、初回先頭打者弾被弾後に２０打者連続アウトの快投で防御率を２・１０とした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で３打数無安打１四球。１−１の八回、１死二塁の場面で申告敬遠を受けて連続出塁試合を４８に伸ばした。チームはその回に決