「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で３打数無安打１四球。１−１の八回、１死二塁の場面で申告敬遠を受けて連続出塁試合を４８に伸ばした。チームはその回に決勝点を奪い２連勝し、４カード連続勝ち越しを決めた。本拠地にド軍ファンの大きなブーイングが響き渡った。同点の八回１死二塁の好機。打席に向かう大谷に敵軍ベンチから申告敬遠のサインが