アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘が終わりに近づいているという認識を示し、「石油価格は大幅に下がる」と主張しました。司会者「“過去形”で話をしているが、この戦争は終わった？」アメリカトランプ大統領「終わりに近づいていると考えている。何が起こるか見てみよう。イランは強く合意を望んでいる」トランプ大統領は、15日に放送されたFOXビジネスの番組で、「イラン側がアメリカとの合意を強く望んでいる」な