アメリカ・タイム誌が毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」に高市早苗総理大臣を選出しました。タイム誌は15日、2026年の「世界で最も影響力のある100人」を発表し、各国の首脳と並んで、高市総理が選ばれました。小池都知事が紹介文を寄せていて「かつて日本の政界には、女性が国家の最高意思決定の座に就くことを阻む『鉄の天井』が存在していた」と指摘したうえで、高市総理がその「天井を打ち砕いた」と評価しています。